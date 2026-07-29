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«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Рендер російської крилатої ракети «Бандероль»
Фото: ГУР МО

FPV-дрони-перехоплювачі проти цієї ракети не працюють, попереджають розвідники

Росія завершила випробування легкої крилатої ракети S8000 «Бандероль» і перейшла до її серійного виробництва. Про це на пресконференції з демонстрації трофейного озброєння повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР), інформує «Мілітарний», пише «Главком»

Що змінилося в конструкції

«Бандероль уже вийшла з етапу випробувань і перейшла до серійного виробництва», – зазначив представник ГУР. За його словами, зразки ракети 2026 року суттєво відрізняються від виробів 2025-го, що свідчить про продовження модернізації вже після початку експлуатації.

Ракета оснащена бойовою частиною масою близько 150 кг, розвиває швидкість 550–600 км/год і має дальність польоту до 350–400 км. Спочатку носієм «Бандеролі» був безпілотник «Оріон», однак тепер росіяни запускають ракету і з наземних установок у тимчасово окупованому Криму, і з гелікоптерів Мі-28.

Головна ціль – цивільна інфраструктура півдня

За словами фахівця розвідки, Росія дедалі активніше застосовує «Бандероль» під час ударів по півдню України, насамперед по портовій інфраструктурі, логістичних вузлах, терміналах і продовольчих складах. Ракета призначена для ураження стаціонарних цілей із заздалегідь заданими координатами, а не рухомих об'єктів чи суден.

«Зараз Росія починає використовувати «Бандероль» усе більше й більше. Це створює для нас проблему, оскільки FPV-дрони-перехоплювачі проти цієї ракети не працюють», – додав представник ГУР.

За даними розвідки, значна частина нових засобів ураження, ідентифікованих під час обстеження наслідків ударів по Одесі, належала саме до цього типу ракет.

Уламки ракети «Бандероль»
Уламки ракети «Бандероль»
фото: Мілітарний

З чого складається «Бандероль»

Дослідження збитих зразків показало, що ракета містить значну кількість електронних компонентів іноземного виробництва. Серед них:

  • RAM-пам'ять Cypress Semiconductor (США);
  • трансивер Sipex Corporation (США);
  • процесор польотного модуля Maxim Integrated (США);
  • лінійний драйвер Analog Devices (США);
  • таймер Texas Instruments (США);
  • Flash-пам'ять та акселерометр STMicroelectronics (Швейцарія);
  • фототранзистор Toshiba Semiconductor (Японія);
  • підсилювач Taejin Technology HTC (Південна Корея);
  • окремі вузли виробництва Китаю.
Компоненти ракети «Бандероль»
Компоненти ракети «Бандероль»
фото: Мілітарний

Українські фахівці досліджують переважно збиті або нездетоновані ракети – це дає змогу отримати майже неушкоджені електронні модулі, встановити виробників і простежити зміни між партіями. Інформацію про компоненти, включно із серійними номерами, передають міжнародним партнерам для посилення експортного контролю та санкцій щодо постачання електроніки російському ВПК.

Плата ракети «Бандероль» іноземного виробництва
Плата ракети «Бандероль» іноземного виробництва
фото: Мілітарний

За словами учасників пресконференції, ці обмеження вже впливають на доступність окремих компонентів для оборонної промисловості Росії. Втім, вихід «Бандеролі» на серійне виробництво свідчить, що Москва поки зберігає можливість отримувати потрібну електроніку обхідними каналами.

Нагадаємо, того ж дня радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, чому «Бандероль» складно перехопити – через високу швидкість і застосування переважно по портовій інфраструктурі «Великої Одеси». А наприкінці липня ракета цього типу влучила у житловий будинок у Харкові, внаслідок чого загинула людина.

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Теги: росія будинок інфраструктура безпілотник ракета озброєння радник росіяни обмеження Владислав Власюк

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