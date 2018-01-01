Голову секретаріату Білого дому звинуватили в побитті жінок

Чиновник заперечує звинувачення колишніх дружин

Голова секретаріату Білого дому Роб Портер заявив про готовність піти у відставку через звинувачення в домашньому насильстві, висунуті проти нього двома його колишніми дружинами. Про це повідомляє Reuters. Водночас чиновник, який відповідає за більшість документації, що надходить на підпис президенту США Дональду Трампу, не назвав дату своєї



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Роберт Портер готовий піти у відставку

Чиновник заперечує звинувачення колишніх дружин

Голова секретаріату Білого дому Роб Портер заявив про готовність піти у відставку через звинувачення в домашньому насильстві, висунуті проти нього двома його колишніми дружинами.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас чиновник, який відповідає за більшість документації, що надходить на підпис президенту США Дональду Трампу, не назвав дату своєї відставки.

Так, колишня дружина Портера Колбі Холдернесс заявила, що під час шлюбу чоловік душив і бив її. Інша колишня дружина чиновника Дженніфер Уиллогби розповіла про "зловживання" з боку Портера. Чиновник заперечує звинувачення.

«Ці обурливі заяви просто брехливі. Я незмінно був прозорий і правдивий щодо цих низьких тверджень, проте я не буду публічно реагувати на скоординовану кампанію обливання брудом», – йдеться у заяві Портера, поширеній Білий домом.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що у зв'язку зі звинуваченнями проведуть службове розслідування.