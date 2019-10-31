Маркарова заявила, що уряд не планує підвищувати податки



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Оксана Маркарова наголосила, що у планах уряду знижувати податки, але за умови, що в країні буде економічне зростання

Єдине, що ми готові розглянути у бюджеті до другого читання - це надходження від грального бізнесу або від бренду, якщо ці законопроекти будуть прийняті - міністерка

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що уряд не збільшуватиме податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше.

Про це Маркарова сказала в інтерв’ю НВ.

«Бюджет на 2020 рік побудований на базі тієї податкової системи, що є сьогодні. Ми вважаємо, що не варто збільшувати податки, як це робилося під кожен з бюджетів раніше. У кожному бюджеті раніше завжди були не тільки зміни до Бюджетного кодексу, а й зміни до Податкового кодексу. Цього року ми відійшли від нього. Так, парламент розглядає кілька змін до Податкового кодексу, деякі з них можуть бути і ресурсними, але ми не враховували ці надходження до бюджету. Єдине, що ми готові розглянути до другого читання у бюджеті - це надходження від грального бізнесу або від бренду, якщо ці законопроекти будуть прийняті. Ми не плануємо підвищувати податки, ми не закладали підвищені податки ні за базою, ні через відсоток. Це, мені здається, для бізнесу важливо, тому що бізнес повинен розуміти правила гри і вони повинні бути передбачуваними», - зазначила міністерка.

У планах уряду знижувати податки, але за умови, що в країні буде економічне зростання.

«Якщо говорити, що ми б хотіли зробити в податковій системі, коли будемо мати таку можливість, тому що знову ж таки, зрозуміло, що знижуючи податки (звичайно, якщо бізнес хоче, щоб ми говорили про зниження податків), ми повинні розуміти, яким чином це буде збалансовано в бюджеті. Або у нас буде економічне зростання, про яке ми говоримо, якого ми можемо досягнути, яке дозволить нам зменшувати податки, тому що у нас буде перевиконання за доходами, за поточними», вважає Маркарова.

У першу чергу треба знижувати податки на зарплату, вважає міністр.

«Коли ми говоримо про податки на зарплату, це питання ПДФО. Ще раз, ЄСВ - це збір до Пенсійного фонду. Коли ми в 2015-му знизили ЄСВ вдвічі, з 42 до 21 %, це був великий крок назустріч бізнесу, який, я вважаю, дозволив нам зокрема пришвидшити і повернутися до економічного зростання. Ми хотіли б зменшувати податки на оплату праці (ПДФО), ми хотіли б зменшувати податки, що стосуються інвестицій».

Нагадаємо, міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила, коли Кабмін подасть у Раду оновлений проєкт бюджету-2020. За її словами, уряд планує до 3 листопада подати до парламенту оновлений проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання.