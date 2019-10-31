Рада затвердила зміни до Держбюджету-2019



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Нардепи змінили загальні показники державного бюджету на 2019 рік

Парламентом прийнято закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Про це йдеться у офіційному повідомленні на сайті Верховної Ради України.

«Законодавчим актом внесено зміни до статей 1, 4, 6, 11, 13, 14, 24, 34, 36 та пунктів 3, 18 і 19 Прикінцевих положень закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та внесено зміни до додатків №№ 1, 2, 3, 4, 7 і 9 до закону», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прикінцевими положеннями встановлено, що на виконання цього закону Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного бюджету України на 2019 рік «з одночасним відображенням внесених змін до бюджетних призначень згідно з рішеннями КМУ, прийнятими відповідно до статті 31 ЗУ “Про Державний бюджет України на 2019 рік», частин шостої, восьмої та п’ятнадцятої статті 23 та частини другої статті 24 Бюджетного кодексу України до набрання чинності цим законом, за головними розпорядниками коштів державного бюджету (відповідальними виконавцями бюджетних програм) - центральними органами виконавчої влади, які за рішенням Кабінету міністрів України змінюють своє найменування, утворюються та/або реорганізовуються чи ліквідовуються.