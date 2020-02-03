Гончарук в п’ятницю прозвітує у Раді



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Глава уряду Олексій Гончарук виступить в парламенті 7 лютого

Проміжний звіт Кабміну має відбутися у Раді до 14 лютого

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук виступить у парламенті у п'ятницю, 7 лютого. Про це у понеділок заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Так, спікер прокоментував, коли відбудеться звіт уряду, який президент доручив провести до 4 лютого.

З його слів, глава уряду доповість у парламенті під час години запитань до уряду, а

проміжний звіт Кабміну відбудеться до 14 лютого.

«Так званий проміжний звіт уряду повинен відбутись до 14 лютого, та в нас просто випадає непленарний тиждень. Буде обов’язково година запитань до уряду. Буде доповідати міністр Оржель. Ще буде близько 20 хвилин на виступ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука», - сказав глава Ради.

Також нагадаємо, що Разумков о дев’ятій вечора збирає голів фракцій на нараду. «Я пропоную сьогодні на 9 годину ввечері можемо зібратися... Тому що до цього часу графік розписаний, я думаю, що у всіх. Якщо немає заперечень, о 21-й запрошую до себе голів фракцій, співголів фракцій. І з аналогічною пропозицією звертаюся до представників Кабінету міністрів», - сказав Разумков.

Нагадаємо, 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомлялося, прем'єр Олексій Гончарук 17 січня оголосив, що написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

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