Разумков пояснив, чому охорона відбирає телефони у його відвідувачів



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Дмитро Разумков зазначив, що прослуховування він не боїться і намагається довіряти охороні Фото: Главком

Раніше всі охочі заходили у кабінет спікера з телефонами

Після публікації записів з прослуховування прем’єрміністра Олексія Гончарука охорона спікера парламенту Дмитра Разумкова змінила правила відвідування його кабінету.

Про це Разумков повідомив у коментарі «Радіо Свобода».

«Охорона трохи змінила правила. Просять все ж таки здавати телефони при вході (до кабінету спікера — ред.). Раніше всі охочі заходили з телефонами», — сказав він.

Глава парламенту також зазначив, що прослуховування він не боїться і намагається довіряти охороні.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що в офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ.

Співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єрміністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Згодом стало відомо, що обшуки проводять у квартирах журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева.

В «1+1 медіа» пояснили, де журналісти взяли записи з кабінету Гончарука.