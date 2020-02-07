В «1+1 медіа» пояснили, де журналісти взяли записи з кабінету Гончарука



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Журналісти проєктів «1+1 медіа» стверджують, що отримали записи із відкритих джерел

На «плюсах» запевняють, що їхні журналісти не причетні до скандального запису прем'єра, оскільки медійники начебто не мають потрібних пристроїв

Журналісти проєктів «1+1 медіа», яких напередодні обшукали слідчі СБУ у рамках справи «плівок Гончарука», отримали записи із відкритих джерел, зокрема, із Youtube, і для цього вони не прослуховували очільника уряду Олексія Гончарука.

Про це заявив керівник департаменту журналістських проєктів «1+1 медіа» Максим Шиленко під час ефіру «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Шиленко переконує, що журналісти спецпроєктів не причетні до скандального запису прем'єра Олексія Гончарука на нараді, оскільки медійники начебто не мають потрібних пристроїв.

«Звісно, ні», - відповів Шиленко на пряме запитання ведучої, чи журналісти записували голов уряду. І додав: «Нам дійсно хотілося би мати такі засоби, щоб ми могли писати, прем'єра або будь-кого, але у нас таких пристроїв немає. І це прекрасно розуміють в СБУ».

На уточнююче запитання, звідки у журналістів записи, Шиленко відповів: «Наші журналісти отримали цей запис, за їхніми словами, як і всі з Youtube чи з інтернету».

Стосовно того, із чим можуть бути пов'язані обшуки, Шиленко зазначив, що причин може бути чимало і він нині лише про них здогадується.

«Я пов'язую це з тиском на деяких депутатів із «Слуги народу», які не хочуть голосувати по тим чи іншим питанням. Тиск на них, зокрема, через канал «1+1», - сказав він.

За словами Шиленка, це версія, яка йому одразу спадає на думку. Але, уточнив він, є і «складніші».

Він також додав, що журналісти «Українських сенсацій» вже почали власне розслідування, аби з’ясувати, хто записував, із якою метою та якими засобами, прем’єра Гончарука на нараді із міністрами.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не втручатиметься в ситуацію з обшуками на телеканалі «1+1» та у квартирах журналістів, які проводила СБУ в рамках справи про прослуховування в Кабміні.

Нагадаємо, у середу ввечері стало відомо, що в офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ.

Співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єрміністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Згодом стало відомо, що обшуки проводять у квартирах журналістів Дениса Данька, Євгена Куксіна та Олександра Низовцева.