Гонтарева назвала ексгенпрокурорів Шокіна та Луценка корумпованими



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«Ми передали тонни інформації про зловживання тодішнього керівництва ПриватБанку, кого притягнули до відповідальності?» – зазначила Гонтарева

Колишня глава НБУ Валерія Гонтарева назвала «неефективними і корумпованими» екскерівників Генеральної прокуратури Віктора Шокіна та Юрія Луценка.

Про це вона заявила під час виступу у Лондонській школі економіки.

«Ми передали тонни інформації про зловживання тодішнього керівництва ПриватБанку, кого притягнули до відповідальності?» – зазначила Гонтарева, яку цитує Радіо Свобода.

Шокін і Луценко наразі не коментували цих звинувачень, раніше обидва заявляли про великі успіхи у боротьбі зі злочинністю.

Гонтарева наголосила, що президенту Володимиру Зеленському час «продемонструвати свою незалежність» від колишнього власника «Приватбанку», українського олігарха Ігоря Коломойського.

«Коломойський залякує не лише мене, не лише реформаторів, а все населення України... Міжнародна спільнота має надіслати сильний сигнал з приводу того, хто є справжнім дияволом на українській території», – заявила Гонтарева.

Під час виступу в Лондоні вона кілька разів називала Коломойського «дуже агресивним» олігархом.

Як повідомлялося, в останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором імені Верьовки висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Раніше стало відомо, що «Квартал 95» не збирається вибачатися за номер про підпал будинку Гонтаревої.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут

Український бізнесмен Ігор Коломойський, про якого у пісні теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найбільше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Зазначимо, що художній керівник Національного хору імені Верьовки Зеновій Корінець заявив про цькування та погрози на свою адресу після виконання артистками хору пісні про пожежу в будинку ексголови Гонтаревої на концерті «Кварталу 95».

Як повідомлялось, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що номер «95 кварталу» за участю хору ім. Верьовки про підпал будинку Гонтаревої негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за участь хору ім. Верьовки в жарті «95 кварталу» про підпал її будинку.