  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Терор міцнішає»: Гонтарева відреагувала на затримання свого екссоратника Писарука

    • Розсилка
    Олександр&nbsp;Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої - «Терор міцнішає»: Гонтарева відреагувала на затримання свого екссоратника Писарука
    Олександр Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої

    За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд

    Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що можливе затримання голови правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука пов’язане з його роботою в НБУ.

    Про це вона сказала в коментарі виданню НВ.

    «Ні з МВФ, ні з Райффайзеном ж (не пов’язано). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає», — сказала вона.

    За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд.

    «Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні», — зазначила ексголова НБУ.

    Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України — Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

    Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

    Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

    Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку». 

    Національний банк економіка банки Валерія Гонтарева НАБУ корупція в Україні арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ