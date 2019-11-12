«Терор міцнішає»: Гонтарева відреагувала на затримання свого екссоратника Писарука



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Олександр Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої

За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд

Колишня очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що можливе затримання голови правління Райффайзен Банку Аваль Олександра Писарука пов’язане з його роботою в НБУ.

Про це вона сказала в коментарі виданню НВ.

«Ні з МВФ, ні з Райффайзеном ж (не пов’язано). Він тільки вийшов на роботу туди. Терор міцнішає», — сказала вона.

За словами Гонтаревої, під час роботи в Нацбанку Писарук відповідав за банківський нагляд.

«Ми з ним і розчищали всі ці авгієві стайні», — зазначила ексголова НБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що співробітники НАБУ у понеділок ввечері прийшли в офіс одного з найбільших банків України — Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати главу правління Олександра Писарука.

Писарук з 2014 по 2015 рік був першим заступником голови Національного банку Валерії Гонтаревої. За даними видання, банкіра Писарука звинувачують у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Згодом у НАБУ заявили, що загалом затримано сім осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Йдеться про колишніх та чинних посадовців Національного банку України, ПАТ «ВіЕйБі Банк» та приватних компаній, пов’язаних із кінцевими бенефіціарами «ВіЕйБі Банку».