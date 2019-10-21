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    Культура

    «Соромно за хор Верьовки»: міністр культури вибачився перед Гонтаревою

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    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський - «Соромно за хор Верьовки»: міністр культури вибачився перед Гонтаревою
    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

    «Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за хор імені Григорія Верьовки», - зазначив Бородянський

    Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед ексглавою Національного банку Валерією Гонтаревою за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, артисти якого разом з гумористами з «Кварталу 95» виконали пісню про підпал її будинку.

    Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки», - зазначив Бородянський.

    Нагадаємо, учасники «95 кварталу» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

    Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією».

    Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

    Мінкульт міністр Валерія Гонтарева актор Квартал 95 Володимир Бородянський
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