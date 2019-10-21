«Соромно за хор Верьовки»: міністр культури вибачився перед Гонтаревою



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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

«Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за хор імені Григорія Верьовки», - зазначив Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед ексглавою Національного банку Валерією Гонтаревою за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, артисти якого разом з гумористами з «Кварталу 95» виконали пісню про підпал її будинку.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

«Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки», - зазначив Бородянський.

Нагадаємо, учасники «95 кварталу» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією».

Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.