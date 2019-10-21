Доспівалися. Міністр економіки стверджує, що жарти 95-го кварталу про Гонтареву негативно впливають на інвестклімат в Україні



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Міністр економіки України Тимофій Милованов

Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора

Зовнішні інвестори будуть сприймати жарти Вечірнього кварталу про ексголову НБУ Валерію Гонтареву як підтвердження наявності зв'язків між олігархами і владою.

Про це написав в Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

«Нещодавно 95 квартал та хор Верьовки виступили з номером Горіла хата про пожежу у Гонтаревої. Для зовнішніх інвесторів це виглядає дуже погано. Поясню чому. Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують, яким чином НБУ сьогодні приймає рішення», — зазначив він.

Милованов додав, що це дозволило забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу.

«Водночас, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева перебуває під тиском від Коломойського через рішення щодо ПриватБанку. Також вони не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. 95 квартал асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревоі можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв`язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність. Тому номер 95 кварталу про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні і цей вплив негативний», — додав міністр.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.

Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що «щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни».

У Верховній Раді вимагають вибачень від хору Верьовки через скандальну пісню про Гонтареву.

У свою чергу український олігарх Ігор Коломойський заявив, що номер йому «дуже сподобався».