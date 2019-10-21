Гонтарева про пісню «Кварталу 95» щодо підпалу її будинку: Це сором!



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Валерія Гонтарева дізналася про скандальний номер від друзів

Позиватися до суду Гонтарева не планує, бо переконана, що скарга не матиме жодного результату

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева прокоментувала номер студії «Кварталу 95» про підпал її будинку.

«Це сором!!! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!» – зазначила Гонтарева в коментарі «Радіо Свобода», додавши, що про номер дізналася від друзів.

«Щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни», – додала ексголова НБУ.

При цьому позиватися до суду вона не планує, бо переконана, що скарга не матиме жодного результату.

Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.