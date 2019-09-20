Гонтарева не збирається повертатися до України



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Ексглава Нацбанку України Валерія Гонтарева

Ексглава НБУ запевнила, що не буде перетинати кордон України

Колишня голова Нацбанку України Валерія Гонтарева повідомила, що не збирається повертатися додому в Україну.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню «Гордон».

Відповідаючи на питання про те, як вона себе почуває фізично і психологічно після всього, що сталося, Гонтарева заявила: «Психологічно 17 вересня був найважчим днем у моєму житті. Коли спалили мій будинок, а з ним все сімейні фотографії і реліквії, все речі...Мій чоловік як був в одних джинсах, так в них і залишився: весь його одяг згорів, у мене хоч в Лондоні були якісь речі. Це був дуже складний день. Здавалося, що кінець світу настав. Але сьогодні я вже всім друзям сказала: в інвалідному кріслі або на милицях все одно йду вперед».

Гонтарева зазначила, що не бачить, щоб Коломойського хтось зупиняв.

«З ним фотографуються в Офісі президента, з ним роблять селфі, його вперше за 16 років запрошують на форум YES (Ялтинська європейська стратегія). Я цього не розумію. Як не розумію і того, чим саме йому заважаю. Мені він точно не заважає. Якщо країна вибирає нових героїв і вони виглядають ось так, значить, у країни таке уявлення про реформи і справедливості. Це вибір країни», – додала ексчиновниця.

Вона запевнила, що не буде перетинати кордон України. У неї там немає вже нічого немає.

«Вони, напевно, спеціально це зробили, щоб випалити мене напалмом з країни», - резюмувала вона.

До слова, колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.