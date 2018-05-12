Голосовий помічник Google зможе здійснювати дзвінки

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На конференції для розробників Google I/O 2018 компанія продемонструвала голосового помічника

Людей, які будуть відповідати на телефонні дзвінки голосового помічника Google, попереджатимуть, що вони говорять з роботом.

Про це повідомляє The Verge.

На конференції для розробників Google I/O 2018 компанія продемонструвала кілька оновлень своїх продуктів, зокрема й голосового помічника. Тепер він зможе зателефонувати та записати користувача на відвідування перукарні або ресторану тощо.

Судячи з представленому на конференції аудіозапису тестової розмови, співробітниця перукарні не зрозуміла, що з нею говорить не людина, а робот. Демонстрація програми викликала занепокоєння у критиків.

Представники компанії відреагували на зауваження та пообіцяли попереджати людей, яким телефонуватиме помічник.

«Ми зробимо цю функцію з вбудованим попередженням. Те, що ми показали на конференції — демонстрація технології, і ми раді скористатися відгуками при створенні продукту. Ми розуміємо і цінуємо дискусію навколо Google Duplex. Як ми говорили з самого початку, в технологіях важлива прозорість», — заявили в компанії.

Компанія Google в рамках презентації Google I/O 2018 продемонструвала ряд нововведень в Google Maps. «Карти« стануть більш просунутими завдяки штучному інтелекту та доповненій реальності.