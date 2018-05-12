Голосовий помічник Google зможе здійснювати дзвінки
- Сьогодні, 01:22
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На конференції для розробників Google I/O 2018 компанія продемонструвала голосового помічника
Людей, які будуть відповідати на телефонні дзвінки голосового помічника Google, попереджатимуть, що вони говорять з роботом.
Про це повідомляє The Verge.
На конференції для розробників Google I/O 2018 компанія продемонструвала кілька оновлень своїх продуктів, зокрема й голосового помічника. Тепер він зможе зателефонувати та записати користувача на відвідування перукарні або ресторану тощо.
Судячи з представленому на конференції аудіозапису тестової розмови, співробітниця перукарні не зрозуміла, що з нею говорить не людина, а робот. Демонстрація програми викликала занепокоєння у критиків.
Представники компанії відреагували на зауваження та пообіцяли попереджати людей, яким телефонуватиме помічник.
«Ми зробимо цю функцію з вбудованим попередженням. Те, що ми показали на конференції — демонстрація технології, і ми раді скористатися відгуками при створенні продукту. Ми розуміємо і цінуємо дискусію навколо Google Duplex. Як ми говорили з самого початку, в технологіях важлива прозорість», — заявили в компанії.
Компанія Google в рамках презентації Google I/O 2018 продемонструвала ряд нововведень в Google Maps. «Карти« стануть більш просунутими завдяки штучному інтелекту та доповненій реальності.