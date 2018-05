Велике оновлення Google Maps: доповнена реальність і соціальні функції

У Google Maps з'являться можливості доповненої реальності для навігації, персональні рекомендації та соціальні функції

Компанія Google в рамках презентації Google I/O 2018 продемонструвала ряд нововведень в Google Maps. «Карти« стануть більш просунутими завдяки штучному інтелекту та доповненій реальності.

Матеріал зібрано з даних видань Tech Crunch, The Verge та Wired.

«Близько року тому, коли ми почали розмовляти з користувачами, ми питали: як ми можемо вам допомогти? Що ще вам потрібно додати в Google Maps? І ми отримали дуже багато запитів на функції, які допомагають користувачам досліджувати область.

«Допоможіть мені вирішити, куди йти» - ось де проблема», - каже Софія Стар, менеджер по продуктах в Google Maps.

Саме тому нові функції додатку здебільшого орієнтовані саме на вирішення цієї проблеми. Ось вони:

Тут користувачеві будуть показуватися активності, події й кафе в залежності від області, що переглядається.

«Топи» місць і заходів також з’являться в інформаційній видачі, їх будуть підхоплювати з авторизованих видань, що в теорії вбереже від попадання неякісного контенту в даний розділ, але явно затримає впроваждення функції в не-англомовних регіонах.

Вирішувати, в який заклад йти компанією, стане простіше: можна прокрутити список закладів, довгим утриманням вибрати варіанти і сформувати список. Останнім можна поділитися з людьми, а вони зможуть проголосувати за цікавий для них заклад і навіть додати інше місце, яке творець списку пропустив.

Коли користувач натисне на конкретне гастрономічне місце, додаток повідомить, наскільки велика ймовірність, що воно сподобається власнику смартфона. Також там вкажуть причини, чому в «Макдональдсі« у людини відповідність склала 95%, а в ресторані — всього 60%.

Google Maps отримала нову вкладку «Для вас», де завдяки функції «Відповідність» збираються актуальні новини про улюблені місця та потенційно цікаві нові точки.

Розробники зв’язали Google Maps і Google Lens, а також додали ряд серйозних нововведень: місця по наведенню пристрою на вид вулиці відразу відображаються з картками, а навігація малює стрілки прямо на перехрестях.

Для роботи цієї можливості комбінуються існуючі дані Street View і Maps разом з інформацією, що надходить з камери смартфона. Потім поверх зображення реального світу наноситься шар із зазначенням потрібного користувачеві напрямки руху.

Щось подібне Google планувала зробити для своїх розумних окулярів Google Glass, але тепер немає необхідності використовувати додаткову гарнітуру доповненої реальності.

Coming soon, we’re adding a new tab to @googlemaps called "For you." Designed to tell you what you need to know about the neighborhoods you care about, see new places that are opening or whats trending, personal recommendations and more. #io18 pic.twitter.com/CtqQsWFyot