  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Google представила нові можливості пошуку

    • Розсилка
    Google представила нові можливості пошуку

    Одним з нововведень стануть історії на зразок тих, які доступні в Instagram

    Компанія Google показала нові можливості інтернет-пошуку. В майбутньому сторінка з видачею буде більше нагадувати стрічку із соціальних мереж. 

    Тут будуть доступні картки активності, нова вкладка Discover з персональною добіркою контенту, а також відображення статей і відео в дусі історій з Instagram. Про це пише BGR. 

    Картки активності представлятимуть функцію, завдяки якій користувач зможе переглядати попередні кроки, якщо введе пошуковий запит з минулого.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Google представила нові можливості пошуку
    Google представила нові можливості пошуку

    Також можна буде зберігати результат пошуку з карток активності в колекціях і рекомендувати пов'язані посилання.

    Що стосується історій, то Google їх буде видавати в результатах пошуку. Однак, зараз функція доступна лише обраним компаніям.

     

    Читайте також
    Google інтернет технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ