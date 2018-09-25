Google представила нові можливості пошуку



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Одним з нововведень стануть історії на зразок тих, які доступні в Instagram

Компанія Google показала нові можливості інтернет-пошуку. В майбутньому сторінка з видачею буде більше нагадувати стрічку із соціальних мереж.

Тут будуть доступні картки активності, нова вкладка Discover з персональною добіркою контенту, а також відображення статей і відео в дусі історій з Instagram. Про це пише BGR.

Картки активності представлятимуть функцію, завдяки якій користувач зможе переглядати попередні кроки, якщо введе пошуковий запит з минулого.

Також можна буде зберігати результат пошуку з карток активності в колекціях і рекомендувати пов'язані посилання.



Що стосується історій, то Google їх буде видавати в результатах пошуку. Однак, зараз функція доступна лише обраним компаніям.