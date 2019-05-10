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    Google створив понад 50 гендерно-нейтральних емодзі

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    Google створив понад 50 гендерно-нейтральних емодзі

    Нові емодзі доступні для бета-версії Android 100

    Корпорація Google створила 53 андрогінних емодзі — смайликів у вигляді людини без яскраво виражених чоловічих або жіночих рис.

    Про це повідомляє The Verge.

    Нові емодзі доступні для бета-версії Android 10Q, смартфонів Google Pixel, а до кінця 2019 року будуть доступні для всіх користувачі Android 10Q.

    Як зазначає видання, нові емодзі — спроба спростити панель смайлів універсальними зображеннями.

    Ще одна проблема, через яку Google створив нові еміодзі — коли на гаджеті не визначений основний стандарт Юнікоду, то один і той смайл на різних гаджетах може відображатися по-різному: на одному гаджеті емодзі буде чоловічим, а на іншому — жіночим, що може призвести до плутанини.

    Google
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