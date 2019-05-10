Google створив понад 50 гендерно-нейтральних емодзі
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Нові емодзі доступні для бета-версії Android 100
Корпорація Google створила 53 андрогінних емодзі — смайликів у вигляді людини без яскраво виражених чоловічих або жіночих рис.
Про це повідомляє The Verge.
Нові емодзі доступні для бета-версії Android 10Q, смартфонів Google Pixel, а до кінця 2019 року будуть доступні для всіх користувачі Android 10Q.
Як зазначає видання, нові емодзі — спроба спростити панель смайлів універсальними зображеннями.
Ще одна проблема, через яку Google створив нові еміодзі — коли на гаджеті не визначений основний стандарт Юнікоду, то один і той смайл на різних гаджетах може відображатися по-різному: на одному гаджеті емодзі буде чоловічим, а на іншому — жіночим, що може призвести до плутанини.