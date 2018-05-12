Google запропонував користувачам з усього світу разом намалювати віртуальне місто
- Сьогодні, 05:00
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У проекті вже взяли участь понад 160 тисяч користувачів з 160 країн світу
Google запустив глобальну малювалку на основі штучного інтелектуКомпанія Google запустила сайт World Draw, на якому будь-який бажаючий може намалювати об'єкт на глобальній карті. Допоможе в цьому штучний інтелект.
Користувачеві достатньо зробити схематичний малюнок того, що він хоче помістити на карту, наприклад, будинок, рослини, басейн або транспорт, а штучний інтелект зробить з нього 3D-модель. Їй можна змінювати колір і розмір.
Далі алгоритм помістить його в глобальне місто, з відміткою звідки його автор.
У проекті вже взяли участь понад 160 тисяч користувачів з 160 країн світу.
Спробувати свої сили можна на сайті World Draw.
Нагадаємо, компанія Google в рамках презентації Google I/O 2018 продемонструвала ряд нововведень в Google Maps. «Карти« стануть більш просунутими завдяки штучному інтелекту та доповненій реальності.