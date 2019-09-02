Горбатюк просить Рябошапку скасувати зміни Луценка щодо 20 справ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури сподівається, що новий генпрокурор скасує рішення уже колишнього генпрокурора про вилучення в Управління 20 справ

Начальник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк просить генпрокурора Руслана Рябошапку скасувати зміни екс-генпрокурора Юрія Луценка щодо 20 кримінальних проваджень.

За його словами, він направив відповідний лист Рябошапці.

Горбатюк сподівається, що новий генпрокурор скасує рішення уже колишнього генпрокурора про вилучення в Управління 20 справ.

Як повідомлялось, колишній генпрокурор Юрій Луценко в свій останній робочий день вніс зміни до 20 кримінальних проваджень.

Також Генеральна прокуратура закрила справу проти колишнього першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка.

Як повідомлялось, у Генпрокуратурі намічається масштабна кадрова чистка.

Нагадаємо, 29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором. Перед цим Верховна Рада підтримала постанову про надання згоди на призначення Руслана Рябошапки на посаду Генпрокурора.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.

Президент Володимир Зеленський пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора.

Читайте також

Джерело: Українські новини