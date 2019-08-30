Опубліковано указ про призначення Рябошапки генпрокурором



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Руслан Рябошапка

Рябошапку призначено головою ГПУ указом президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором.

Відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, на сайті президента з'явився указ від 29 серпня про призначення Рябошапки генпрокурором.

Також перед цим Зеленський звільнив його з Офісу президента.

Нагадаємо, на першому засіданні нової Верховної ради народні депутати підтримали призначення Рябошапки генеральним прокурором. Призначення нового глави ГПУ підтримали 312 парламентаріїв.

На цій посаді Руслан Рябошапка замінив Юрія Луценка.

Руслан Рябошапка народився у 1976 році. За освітою юрист, закінчив Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю «Правознавство». Заслужений юрист України. З 1998 працював у Міністерстві юстиції України, з 2010 року у Секретаріаті Кабінету міністрів України.

Під час президентських виборів Рябошапка був радником Володимира Зеленського з правоохоронної та антикорупційної політики, а до того працював у НАЗК. 21 травня 2019 року указом Президента Рябошапка був призначений заступником глави Адміністрації Президента, згодом - заступником голови Офісу президента.

Раніше комітет Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР призначити Руслана Рябошапку генеральним прокурором.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.