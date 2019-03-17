Горбулін симпатизує і Зеленському, і Тимошенко, але президентом бачить іншого



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«Я ставлюся із симпатією до Юлії Володимирівни, але не як до майбутнього президента України», - зауважив Горбулін

За словами Горбуліна, у Зеленського «безумовно, є здібності», але «шлях президента - дуже тяжкий шлях»

Український політик, віце-президент Національної академії наук України, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін вважає, що ні Юлія Тимошенко, ні Володимир Зеленський не можуть бути президентом України.

Про це Горбулін сказав на презентації своєї нової книги «Мій шлях у задзеркаллі».

«Я ставлюся із симпатією до Юлії Володимирівни (Тимошенко), але не як до майбутнього президента України», - зауважив Горбулін.

Стосовно Зеленського політик сказав: «Ніякого феномену немає. Це абсолютно віртуальна особистість. Талановитий шоумен і в КВК непоганий був».

За словами Горбуліна, у Зеленського «безумовно, є здібності», але «шлях президента - дуже тяжкий шлях».

«От ми його обираємо і він приходить до кабінету президента. Питання до нього одне: кого ви запросите до себе, що ви в нього спитаєте? Яке перше питання буде у президента України Зеленського? Він не зможе на це відповісти, як би його не готували. Тому що шлях президента - дуже тяжкий шлях», - підкреслив політик.

«Він ще ніде в житті не помилявся і навіть не спотикався. Я не кажу вже про те, що не падав. Він мені дуже симпатичний як людина, яка вела програму. Але президент має величезну відповідальність не тільки перед своєю сім’єю, а й перед своєю країною. Неможливо перескочити з естрадної сцени в крісло президента. В жодній країни світу це недопустимо. І якщо ви хочете, щоби весь світ сміявся з України, давайте його обирати», - зауважив Горбулін.