ГПУ представила докази вини бойовиків у смерті школярки на Донеччині

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Місце обстрілу бойовиків у селищі Залізне

Cлідство має «переконливі докази», які вказують на вчинення терористичного акту з боку членів терористичної організації «ДНР»

У Генеральній прокуратурі України представили докази причетності бойовиків до смерті 15-річної школярки внаслідок обстрілу селища Залізне на Донбасі.

Прес-секретар Гепрокурора Юрія Луценка Лариса Сагран повідомила у Facebook, що прокуратура здійснює керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.258 КК України (терористичний акт).

Вона зазначила, що слідство має переконливі докази, які вказують на вчинення терористичного акту з боку членів терористичної організації «ДНР».

«Згідно протоколу огляду місця події, проведеного із спеціалістом у військовій сфері, воронка діаметром 170 см та глибиною 50 см могла утворитись внаслідок розриву снаряду 120 калібру, який міг бути випущений з відповідного міномету різних модифікацій, дальність стрільби яких складає 7-9 км. Мінімальна дальність стрільби складає 460 м», - написала Сарган.

За свідченнями сусідів та рідних загиблої, пострілу вони не чули, що говорить про те, що він був здійснений з далекої відстанні. Згідно з протоколом огляду місця події, форма воронки, що утворилася внаслідок вибуху свідчить, що постріл здійснений з захід-північ-заходу, тобто з територій, прилеглих до шахти «Гагаріна», які підконтрольні терористичній організації «ДНР».

Нагадаємо, 28 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків загинула школярка.

Великокаліберний снаряд влетів просто на подвір'я та розірвався буквально за кілька метрів від місця, де в цей час стояла дівчина. 15-річна Дарина загинула на місці трагедії.