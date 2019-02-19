ГПУ вимагає арешту Мангера без застави



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За Мангера внесли заставу у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

ГПУ подала апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 15 лютого про застосування запобіжного заходу стосовно Мангера

Генпрокуратурою України подано апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації убивства Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

«Генеральною прокуратурою 19 лютого до Київського апеляційного суду подано апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 15 лютого про застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного голови Херсонської обласної ради. Згідно вказаної ухвали суду, до підозрюваного було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у розмірі 1300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 2 497 300 грн, яку внесено», - заявили в ГПУ.

Зазначається, що прокурор у кримінальному провадженні вважає вказану ухвалу незаконною та необґрунтованою в частині визначення розміру застави та просить скасувати її і застосувати запобіжний захід голові Херсонської обласної ради у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування без визначення розміру застави.

Нагадаємо, Генеральною прокуратурою 11 лютого голові Херсонської обласної ради було повідомлено про підозру в організації вбивства, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактом нападу 31 липня 2018 року на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Як повідомлялося, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.