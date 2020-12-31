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    Гранати біля квартири матері Шабуніна: нові подробиці справи

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    Біля дверей було виявлено 2 предмети, схожі на гранати, та пластикову коробку - Гранати біля квартири матері Шабуніна: нові подробиці справи
    Біля дверей було виявлено 2 предмети, схожі на гранати, та пластикову коробку
    Фото: Офіс генпрокурора

    У корпусах гранат вибухівки не виявлено

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення гранати біля дверей квартири матері голови правління та співзасновника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна у Рівному.

    Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, ввечері 30 грудня у м. Рівне біля дверей квартири, де мешкає мати Шабуніна, виявлено 2 предмети, схожі на гранати, та пластикову коробку, перемотані скотчем.

    Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину. Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи.

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    Гранати біля квартири матері Шабуніна: нові подробиці справи
    Гранати біля квартири матері Шабуніна: нові подробиці справи
    Гранати біля квартири матері Шабуніна: нові подробиці справи
    Гранати біля квартири матері Шабуніна: нові подробиці справи

    Досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке здійснює Головне управління Національної поліції в Рівненській області, взято на контроль керівництвом Офісу генерального прокурора.

    Раніше Нацполіція повідомила про виявлення саморобного вибухового пристрою біля квартири матері Шабуніна.

    Теги: прокуратура Офіс Генерального прокурора граната розслідування Рівне Віталій Шабунін
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