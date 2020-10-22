Шабунін: Справа Верланова — це схоже на бажання Зеленського сподобатися виборцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верланов стверджує, що за його справою стоять політичні та особисті мотиви деяких осіб

Історія справи проти ексголови ДПС Сергія Верланова - черговий приклад того, як СБУ «використовує» право на слідство, і чому це право в СБУ треба забрати, як і будь-які інші повноваження у сфері протидії корупції.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав громадський діяч, голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

«Ця історія - залізобетонна підслідність НАБУ. Те, що підозру організували СБУ і ОГП, вже викликає серйозні сумніви в обгрунтованості цього дійства. Є у мене відчуття, що в НАБУ авторів ідеї послали, оцінивши її юридичну частину. Набагато більше це схоже на спробу Баканова і Венедіктової прикритися від критики в зливанні вже розслідуваних (детективами НАБУ) топсправ», - пише Шабунін.

За його словами, приклади таких «розслідуваних» справ — це блокування Бакановим підозр у справі Приватбанку Коломойського, відмова Венедіктової відновити незаконно закрите провадження «Роттердаму+» Ахметова, кришування Зеленським і Венедіктовою «суддів» ОАСКу.

«Справа Верланова — це схоже на бажання Зеленського сподобатися виборцям. Для цього не треба вигадувати злочини, треба припинити блокувати покарання по злочинах справжніх. Тим більше — вже розслідуваних», — підкреслив Шабунін.

Водночас, ексголова ДПС Верланов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що СБУ сфабрикувала справу проти нього, в основі якої — політичні та особисті мотиви деяких осіб.

«Моя справа – це частково про політику, частково про особисту помсту. Щодо першого, все зрозуміло: замість боротьби зі справжніми корупціонерами влада піариться, «доганяючи» реформаторів, і мій випадок тут не поодинокий. Є справи у Макса Нефьодова, доволі недвозначні перевірки проходять у Нафтогазі, йде пресинг реформаторської команди в керівництві Нацбанку та інших людей, що змінювали країну на краще», — пояснив Верланов.

На його думку, в справи проти нього є й інший мотив.

«За час своєї каденції у мене з'явилось багато впливових ворогів, які, на жаль, повернулись до влади і не тільки відмотують реформи, але й переслідують тих, хто міняв систему. Конвертатори, спиртова мафія, чиновники та політики, чиїх людей я відмовлявся брати на посади, податківці минулих та позаминулих часів, яких я відсунув від корупційного корита», — пише Верланов.

Він також підкреслив, що очевидним доказом неспроможності звинувачень є сам факт «розслідування» справи Службою безпеки, яка не має відношення до відміни податкових рішень-повідомлень і зловживань владою. У рамках антикорупційної інфраструктури справа мала бути винятково підслідною НАБУ.

«Нема й доказів моєї зацікавленості у вирішенні справи на користь найбільшого інвестора, який переміг чи не на єдиному прозорому кейсі приватизації в історії України. Це й не дивно, бо корисних мотивів там не було, було лише бажання припинити практику державного рекету по відношенню до білого бізнесу та зекономити бюджетні гроші на судовий збір безнадійно програшної справи», — зазначив Верланов.

Джерело: Gazeta.ua