Грановський заявив, що створить ініціативну групу для боротьби з наркобізнесом у Харкові



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Олександр Грановський йде на вибори від Харкова

Тільки лінивий не скаржиться на проблему розповсюдження наркотиків у Харкові - заявив нардеп

У Харкові громадські діячі, правоохоронці та міська влада обговорили тему боротьби з розповсюдженням наркотиків. На панельній дискусії Поза залежністю: партнерство та консолідація зусиль у боротьбі з розповсюдженням наркотичних речовин народний депутат Олександр Грановський пообіцяв зібрати ініціативну групу, щоб знайти рішення проблеми на рівні міста. Про це повідомляють Факти ICTV.

Захід відбувся 26 червня у межах у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тема боротьби з наркотиками в Харкові досить резонансна. У публічних обговореннях взяли участь більше 1,2 тис. місцевих жителів. Крім того, Олександр Грановський зазначає, що багато місцевих жителів регулярно скаржаться на проблему. За словами депутата, особливо актуальна ця тема для батьків школярів.

«Тільки лінивий не скаржиться на проблему розповсюдження наркотиків у Харкові. Багато людей нарікають, але мало хто діє. Особисто я чую про наркотики всюди: будь-яка зустріч з батьками у школах, городяни про це кричать – усе дарма.

Я особисто дав публічну обіцянку не припиняти працювати над цим питанням і створити ініціативну групу з метою підійти дуже комплексно до аналізу шляхів вирішення трагедії, що зветься наркота», – розповів Олександр Грановський на своїй сторінці в Facebook після дискусії.

Як пояснюють організатори заходу, було обговорено теми формування здорового способу життя, рівня наркотизаціїсеред підлітків, а також запропоновано стратегії для того, щоб припинити поширення наркотиків у Харкові.

На панелі дискусій також зазначалося, що до вирішення цієї проблеми потрібно підходити комплексно, спільно з діями міської влади та правоохоронних органів.

Водночас спроби зменшити збут наркотиків у Харкові вже були. Олександр Грановський поділився прикладом студентів Ліги освіченої молоді, які популяризували спорт як альтернативу заборонених речовин, а також зафарбовували рекламу наркодилерів за допомогою графіті.

«Проблему з наркотиками ускладнює той факт, що до розповсюдження наркотиків можуть бути причетні правоохоронні органи. Я точно знаю, що у бюрократичний спосіб на це питання не відповіси», – резюмував нардеп.

Нагадаємо про те, що Олександр Грановський заявив про свій намір балотуватися на наступних виборах до парламенту у Харкові.