Греція може отримати від ЄС до 7 млрд євро кредиту вже наступного понеділка

Нинішня програма допомоги Греції від ЄС закінчується в серпні 2018 року

Греція може отримати від 6 до 7 млрд. євро кредиту по результатам засідання єврогрупи, яке заплановане на понеділок 22 січня. Остаточне рішення буде прийматися лише після оцінки останніх заходів у економічній і фінансовій сфері, які прийняв грецький уряд. Про це повідомляє видання EU Observer Мова йде про пакет заходів на 1500 сторінок, який



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Нинішня програма допомоги Греції від ЄС закінчується в серпні 2018 року

Греція може отримати від 6 до 7 млрд. євро кредиту по результатам засідання єврогрупи, яке заплановане на понеділок 22 січня. Остаточне рішення буде прийматися лише після оцінки останніх заходів у економічній і фінансовій сфері, які прийняв грецький уряд. Про це повідомляє видання EU Observer

Мова йде про пакет заходів на 1500 сторінок, який парламент Греції прийняв в понеділок. Заходи передбачають іще більше ускладнення можливості проведення страйків, створення агентства із розслідування фінансових злочинів, створення системи електронних аукціонів, сприяння створенню нового бізнесу і регулювання видачі ліцензій на казино. Заходи, які були прийняті цього тижня, доповнюють пакет заходів, який був схвалений в грудні 2017 року.

Проте представники ЄС заявили про те, що на сьогодні не можуть остаточно підтвердити, що всі умови були виконані. На даний момент Єврокомісія, ЄЦБ і Європейський стабілізаційний механізм чекають на доповідь від уряду Греції щодо запровадження відповідних змін. При цьому представники ЄС відзначили те, що Афіни зробили значний прогрес у виконанні запланованих заходів.

У разі схвалення нового траншу кредиту Греція зможе отримати його в лютому 2018 року. Сума в 7 млрд. євро піде як на виплату попередніх боргів, так і створення стабілізаційного золотовалютного резерву. Всього Афіни від ЄС отримали 40,2 млрд. євро із середини 2015 року. Нинішня програма надання фінансової допомоги має бути завершення в серпні 2018 року, а остання доповідь щодо оцінки ситуації має бути представлена в червні.