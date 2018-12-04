  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Грібаускайте 7 грудня відвідає Україну

    • Розсилка
    Петро Порошенко і Даля Грібаускайте візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу - Грібаускайте 7 грудня відвідає Україну
    Петро Порошенко і Даля Грібаускайте візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу

    Литовський президент відвідає Україну з офіційним візитом у п'ятницю

    Президент Литви Даля Грібаускайте відвідає Україну в п'ятницю, 7 грудня. Про це повідомляє прес-служба глави української держави у вівторок, 4 грудня.

    В рамках візиту заплановані переговори Грібаускайте з українським колегою Петром Порошенком в рамках засідання Ради президентів України і Литви та підписання низки двосторонніх документів.

    «Петро Порошенко і Даля Грібаускайте також візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу», - йдеться в повідомленні.

    Раніше президент Литви заявила, що для України можливість стати членом Євросоюзу цілком реальна, все залежить від її зусиль. 

    Порошенко також впевнений, що вже у 2021 році Україна побачить перспективи членства в ЄС.

    Зазначимо, що у листопаді в Литві стартувала президентська передвиборча кампанія

    Литва - єдина країна Балтії, де президента обирають прямим всенародним голосуванням. Термін повноважень президента - п'ять років. Останні два терміни цей пост займала Даля Грібаускайте. Вибори глави держави відбудуться 12 травня 2019 року, другий тур пройде 26 травня.

    Читайте також
    Петро Порошенко ЄС вибори Литва Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ