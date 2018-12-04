Грібаускайте 7 грудня відвідає Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Даля Грібаускайте візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу

Литовський президент відвідає Україну з офіційним візитом у п'ятницю

Президент Литви Даля Грібаускайте відвідає Україну в п'ятницю, 7 грудня. Про це повідомляє прес-служба глави української держави у вівторок, 4 грудня.

В рамках візиту заплановані переговори Грібаускайте з українським колегою Петром Порошенком в рамках засідання Ради президентів України і Литви та підписання низки двосторонніх документів.

«Петро Порошенко і Даля Грібаускайте також візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу», - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Литви заявила, що для України можливість стати членом Євросоюзу цілком реальна, все залежить від її зусиль.

Порошенко також впевнений, що вже у 2021 році Україна побачить перспективи членства в ЄС.

Зазначимо, що у листопаді в Литві стартувала президентська передвиборча кампанія.

Литва - єдина країна Балтії, де президента обирають прямим всенародним голосуванням. Термін повноважень президента - п'ять років. Останні два терміни цей пост займала Даля Грібаускайте. Вибори глави держави відбудуться 12 травня 2019 року, другий тур пройде 26 травня.