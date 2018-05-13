Гриценко оголосив, з якими партіями готовий об’єднуватись



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анатолій Гриценко

За останніми соцдослідженнями, у Гриценка непогані шанси потрапити до другого туру президентських виборів.

Лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко назвав партії, з якими він готовий об’єднуватись. Нагадаємо, що партія Гриценка вже об’єдналась з партією Єгора Фірсова «Альтернатива».

«Самопоміч», «Народний контроль», Європейська партія, «Демальянс», «Сила людей», «Хвиля», окремі громадські організації, – перелічує Гриценко коло потенційних партнерів для об’єднання в коментарі «Главкому». – Формат співпраці залежить від того, хто до чого готовий. «Альтернатива» вирішила йти під прапором «Громадянської позиції» і вступити до нашої партії. З кимось не буде об’єднання у партійному форматі, а буде об’єднання в команду, але очевидно, що в подальшому на парламентські та місцеві вибори ми підемо разом».

Гриценко каже, що наразі у його партії близько 3,5 тисяч членів і анонсує певні результати об’єднавчого процесу вже скоро: «Сподіваюсь, що від тих представників опозиції, які виходять за рамки формату «Порошенко – Тимошенко», буде висунутий один кандидат».

Нагадаємо, раніше Гриценко заявляв, що в Адміністрації президента дали команду знайти на нього будь-який компромат, аби не допустити до виборів. Серед засобів його нейтралізації, за словами політика, може бути навіть арешт. За останніми соцдослідженнями, у Гриценка непогані шанси потрапити до другого туру президентських виборів.