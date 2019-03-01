Гриценко пообіцяв відновити громадянство Саакашвілі у разі перемоги на виборах



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Анатолій Гриценко

Гриценко вважає, що з Саакашвілі вчинили абсолютно грубо, незаконно

Лідер партії «Громадянська позиція» та кандидат у президенти Анатолій Гриценко пообіцяв у разі своєї перемоги на вибораз відновити українське громадянство екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі, якщо той захоче повернутися в Україну.

Про це Гриценко заявив в ефірі Радіо НВ.

«Якщо Михайло Саакашвілі захоче повернутися в Україну, я відновлю йому українське громадянство. Я вважаю, що з ним вчинили абсолютно грубо, незаконно. Не повинна держава легко давати і легко ось так от забирати паспорт. Але повторюю, це буде бажання Михайла Саакашвілі», — сказав Гриценко.

Нагадаємо, у минулому році Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у Нідерландах після процедури реадмісії Україною, заявив, що хоче повернутись до Грузії та «очистити своє ім'я у суді».

Перебуваючи в Україні, Саакашвіл був фігурантом у трьох кримінальних провадженнях, які розслідують українські правоохоронці. Перша справа була пов’язана з організацією акцій протесту і так званими «грошима Курченка». Безпосередньо щодо цієї справи його й допитували в СБУ.

12 лютого 2018 року Михайло Саакашвілі затримали у Києві. Згодом прикордонники повідомили, що його повернули до країни попереднього перебування, тобто, до Польщі за процедурою реадмісії. Через два дні політик заявив, що отримав посвідчення особи в Нідерландах.

У березні Генеральна прокуратура повідомила, що призупинила кримінальне провадження стосовно лідера «Руху нових сил» Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляв Главком, 10 вересня 2017 року екс-президента Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув в Україну через польський кордон, буквально прорвавшись з групою прихильників через пункт пропуску «Шегині» у Львівській області. За такі дії екс-глава Одеської ОДА був оштрафований судом на 3,4 тис. грн.

Серед осіб, які перетинали кордон з Саакашвілі, були 5 діючих народних депутатів.

4 листопада стало відомо, що Саакашвілі сплатив штраф за прорив кордону.