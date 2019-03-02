Гриценко розповів про подальші кроки співпраці з Садовим



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Серед наступних дій Гриценко також назвав організацію спільної взаємодії людей, які працювали окремо з Садовим

Анатолій Гриценко і Андрій Садовий у понеділок підпишуть угоду, до будуть окреслені базові цінності, підходи, стратегічні завдання які політики будуть спільно вирішувати.

Про це Гриценко повідомив у ефірі Радіо НВ.

За його словами, їхні голови штабів вже взаємодіють між собою.

«Очевидно, що в рамках цього далі ми буде наступне, оскільки ми повинні не просто заявити і розійтися задоволені і пити пиво чи горілку. Ми повинні тепер ще більш ефективно діяти, тому що шанс став ще більш вірогідним, а це робить відповідальність ще більш важкою«, – зауважив Гриценко.

Серед наступних дій він також назвав організацію спільної взаємодії людей, які працювали окремо з Гриценко та Садовим – креатив, який працює на медіа, рекламу, борди, газети тощо.

«Треба донести це до людей тепер вже спільно. Якщо ми команда, а ми команда, то це означає, що рішення вже не буде прийматися одноосібно. Вони повинні прийматися спільно», – наголосив Гриценко.

За його словами, у Громадянської позиції вже є досвід праці з різними партіями.

«Ми отримали досвід як організувати взаємодію на всіх рівнях, аж до села, селища, міста, де є наші партійці. Я дуже сподіваюся, що попри якісь людські тертя, які завжди є, у нас вистачить відповідальності і політичної волі і мені, і Андрію Івановичу для того, щоб цей процес пройшов максимально безконфліктно й ефективно», – зазначив Гриценко.

Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на пост президента України на користь лідера Громадянської позиції Анатолія Гриценка. На початку наступного тижня він має намір підписати з Гриценком публічну угоду.

Гриценко подякував йому та зазначив, що Садовий прийняв непросте, але чесне, відповідальне і державницьке рішення.

Слідом за Садовим про готовність зняти свою кандидатуру на користь Гриценка заявив кандидат на пост президента від партії Сила людей Дмитро Гнап.

За даними КМІСу, опублікованими 25 лютого, за Гриценка готові проголосувати 6,4% виборців, за Садового – 2,4%. Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.