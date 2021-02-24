Гриценко закликав вимагати не звільнення Стерненка, а чогось важливішого

Гриценко зазначив, що влада поки не демонструє бажання навести порядок у судах

Мітинги на підтримку Сергія Стерненка треба проводити під іншими гаслами. Наразі не звільнення Стерненка треба вимагати, а справедливого суду, очищення судової системи від «вовків» із притягненням іх до кримінальної відповідальності, надійного захисту прав, свобод і власності громадян від свавілля корумпованих суддів. Про це лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Гриценко зазначив, що навіть коли влада злякається протестів і на етапі апеляції та/або касації зменшить Стерненку міру покарання, то рано радісно святкувати перемогу.

«Продажні і слухняні до вказівки згори судді вбивають і калічать, фігурально й буквально, долі сотень тисяч людей, щодня й по всій країні, з року в рік, десятиліттями», – сказав він.

Гриценко додав, що влада поки не демонструє бажання навести порядок у судах, хоча й на виборах обіцяла. «От мітинги й мають їй нагадати, мають змусити владу діяти в інтересах і заради справедливості не лише щодо Стерненка – усіх громадян нашої країни», – сказав Гриценко.

Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів. За його словами, підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява депутата Лиманської райради від партії «Довіряй ділам» Сергія Щербича про напад на нього і викрадення «заради 300 гривень», а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

Прокурор Одещини Сергій Костенко пояснив, чому справу Стерненка розглядали аж п’ять років. На Банковій прокоментували вирок: президент не втручається в розслідування.