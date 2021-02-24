Прокурор Одещини пояснив, чому справу Стерненка розглядали аж п’ять років

Костенко нагадав, що справу Стерненка направили до суду в січні 2016 року

Справа активіста Сергія Стерненка розглядалася в суді понад п’ять років, оскільки правоохоронні органи не могли встановити місце проживання потерпілого. Про це керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко заявив на брифінгу в Офісі Генпрокурора.

Костенко нагадав, що справа Стерненка була направлена до суду в січні 2016 року.

«Після дослідження письмових доказів у справі дійсно виникла проблема щодо явки до суду потерпілого та його допиту в судовому засіданні… Було подано клопотання щодо з’ясування місця проживання потерпілого. Потерпілий з’явився до суду в жовтні 2020 року та надав свідчення, у яких пояснив, що йому надходили погрози від осіб, які вимагали змінити позицію в кримінальній справі, через що він змінив місце проживання. Відповідно, судові виклики, що направлялися за місцем проживання, не доходили до нього», – зазначив Костенко.

За його словами, у суді потерпілий також пояснив, що в нього була травма, від якої він лікувався. Крім того, Стерненко мав побоювання щодо своєї безпеки.

Сергій Костенко також розповів, що наразі Стерненко перебуває у СІЗО.

Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Це фактично перше рішення суду у великій «справі Стерненка», яке завершилося обвинувальним актом.

У столиці відбулася акція на підтримку Стерненка: поліція затримала щонайменше 11 людей. Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чого спалювали їх. Згодом протестувальники оголосили безстрокову акцію протесту.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування. Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який впаяв Стерненку сім років.