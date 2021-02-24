Стерненко зараз перебуває у СІЗО – прокурор Одещини (відео)

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування

Уже оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка

Активіст Сергій Стерненко, засуджений до семи років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна, наразі перебуває в СІЗО. Про це на брифінгу заявив керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко.

Відповідаючи на питання про заяву адвокатів Стерненка щодо переведення його до Києва, Костенко зазначив, що це прохання захисників активіста буде розглядатися керівництвом Одеського СІЗО. За законом є три дні для розгляду цього питання (таке прохання адвокати подали до Одеського СІЗО у вівторок – ред.).

Щодо умов, у яких утримується Стерненко та чи може йому загрожувати небезпека, Костенко відповів, що засуджений утримується в умовах СІЗО, «а на інші питання відповідати не можу».

Керівник одеської прокуратури уточнив, що текст вироку суду має бути розміщений у Єдиному державному реєстрі судових рішень, номер справи – 523\8553\16к, за яким можна буде ознайомитися з вироком.

Він також підкреслив, що депутата райради Сергія Щербича, за викрадення якого засуджений Стерненко, викрадачі намагалися змусити скласти повноваження й пограбували.

«Було намагання змусити його (Щербича – ред.) до припинення громадської діяльності та складання депутатських повноважень. Під час викрадення людини відбулося викрадення майна, яке було при ньому. Усі гроші, які були при ньому, це дійсно 300 гривень, сім-карти, дозвіл на зброю в нього відібрали», – розповів Костенко.

Нагадаємо, вже оприлюднено обвинувальний акт у справі Стерненка.