Суддя, який виніс вирок Стерненку, потрапив до списку «Правотворця»

Суддя Віктор Попревич, який і виніс вирок Стерненку, раніше жив у Донецьку і прославився там як любитель Леніна та Сталіна

Саме Попревич, ще у Донецьку, засудив автора книги «Донецька мафія» журналіста Бориса Пенчука

Суддю Приморського суду Одеси Віктора Попревича включили до списку громадської ініціативи «Правотворець»

Про це повідомляє «Правотворець».

Суддя Приморського суду Одеси Віктор Попревич, який виніс вирок активісту Сергію Стерненку, опинився у списку громадської ініціативи «Правотворець».

Активісти нагадали, що саме Попревич у свій час, ще у Донецьку, засудив автора книги «Донецька мафія» журналіста Бориса Пенчука до позбавлення волі.

Також цей суддя заявляв про можливість звільнення під заставу директора табору «Вікторія», де в результаті пожежі загинули діти, а також закривав справу проти голови Одеського ОАСК, якого упіймали п'яним за кермом.

Вчора, 23 лютого, Приморський районний суд міста Одеси визнав Стерненка винним у викраденні людини. Його засудили до 7 років 3 місяців в'язниці з конфіскацією половини майна.

Суддя Віктор Попревич, який і виніс вирок Стерненку, раніше жив у Донецьку і прославився там як любитель Леніна та Сталіна – зокрема, поставивши біля свого будинку відповідні бюсти.

Нагадаємо, активісту Сергію Стерненку інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу). У травні 2018 року Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул напали на Стерненка під його будинком в Одесі. Стерненко, захищаючись, поранив ножем Кузнєцова, в результаті чого той загинув. Ісайкул зараз знаходиться за кордоном. СБУ ставить під сумнів версію Стерненка про самооборону під час нападу. У відомстві стверджують, що активіст вже після нападу, коли його життю нічого не загрожувало, наздогнав Кузнєцова і завдав йому кілька поранень, в тому числі смертельне поранення в серце.