Громадян Бангладеш більше не переслідуватимуть за відвідини Ізраїлю

Незабаром дві країни можуть встановити дипломатичні відносини між собою

Уряд Бангладеш більше не буде перешкоджати своїм громадянам відвідувати Ізраїль. Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на ізраїльське МЗС.

«Чудова новина! Бангладеш зняв заборону на поїздки до Ізраїлю. Ми вітаємо цей крок, і я закликаю владу Бангладеш рухатися вперед і встановити дипломатичні відносини з Ізраїлем заради блага і процвітання обох народів», – цитує видання повідомлення, яке опублікував у Твіттері заступник генерального директора відділу азійського і Тихоокеанського регіону МЗС Ізраїлю Гілад Коен.

З бангладешського паспорту вилучили обмеження на відвідини Ізраїлю

До повідомлення додано фотографії двох паспортів Бангладеш – старого і нового. У старому на спеціальній сторінці написано, що "паспорт дійсний у всіх країнах світу, крім Ізраїлю", в новому згадки про Ізраїль немає.

The Jerusalem Post цитує міністра внутрішніх справ Бангладеш Азадуззамана Хана, який підтвердив місцевим журналістам, що відтепер влада країни справді не буде спеціально виділяти Ізраїль для власників бангладешських паспортів.

Раніше жителі країни, які відвідали Ізраїль, ризикували бути заарештованими за звинуваченням у зраді.

Нагадаємо, минулого вересня у Білому домі за участю президента Дональда Трампа відбулася історична церемонія підписання угод про нормалізацію дипломатичних відносин Об’єднаних Арабськи Еміратів (ОАЕ) та Бахрейну з Ізраїлем.

У лютому Ізраїль встановив дипломатичні стосунки з частково визнаним Косово. При цьому Косово стало першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала ізраїльською столицею Єрусалим.