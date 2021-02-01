Ізраїль та Косово встановили дипломатичні відносини

Ізраїль та Косово підписали угоду про дипломатичні відносини під час віртуальної церемонії

Косово є першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

Ізраїль і частково визнане Косово встановили дипломатичні відносини.

Про це пише The Times of Israel.

Повідомляється, що пройшла віртуальна церемонія, в ході якої сторони підписали угоду про дипломатичні відносини.

Косово є першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Крім того, повідомляється, що Ізраїль схвалив прохання Косово про відкриття посольства в Єрусалимі.

Раніше Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косові.