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    У світі

    Ізраїль та Косово встановили дипломатичні відносини

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    Ізраїль та Косово підписали угоду про дипломатичні відносини під час віртуальної церемонії - Ізраїль та Косово встановили дипломатичні відносини
    Ізраїль та Косово підписали угоду про дипломатичні відносини під час віртуальної церемонії

    Косово є першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю

    Ізраїль і частково визнане Косово встановили дипломатичні відносини.

    Про це пише The Times of Israel.

    Повідомляється, що пройшла віртуальна церемонія, в ході якої сторони підписали угоду про дипломатичні відносини. 

    Косово є першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Крім того, повідомляється, що Ізраїль схвалив прохання Косово про відкриття посольства в Єрусалимі.

    Раніше Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері.

    До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косові.

    Теги: дипломатія Ізраїль політика Косово Єрусалим
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