Ізраїль та Косово встановили дипломатичні відносини
Косово є першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю
Ізраїль і частково визнане Косово встановили дипломатичні відносини.
Про це пише The Times of Israel.
Повідомляється, що пройшла віртуальна церемонія, в ході якої сторони підписали угоду про дипломатичні відносини.
Косово є першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Крім того, повідомляється, що Ізраїль схвалив прохання Косово про відкриття посольства в Єрусалимі.
Раніше Сербія і Косово домовилися про нормалізацію відносин в економічній сфері.
До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про направлення національного персоналу для участі України в місії Організації Об’єднаних Націй у справах тимчасової адміністрації в Косові.