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    Клімкін обіцяє записати відео про свої плани

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    Призначення голови МЗС належить до ключових повноважень президента - Клімкін обіцяє записати відео про свої плани
    Призначення голови МЗС належить до ключових повноважень президента

    Зроблю все від мене залежне, щоб у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися, - заявив міністр

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента і запевнив, що зробить все від нього залежне в перехідний період для нормального розвитку зовнішньої політики.

    «Вітаю українців із демократичним вибором, а Володимира Зеленського - з перемогою. Зроблю все від мене залежне, щоб у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися», - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

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    Він також зазначив, що має на майбутнє багато планів - і політичних, і особистих. «Але про це потім. Навіть відеозвернення запишу, щоб бути в тренді», - додав Клімкін.

    Як відомо, призначення голови МЗС належить до ключових повноважень президента.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.16%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.52%

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. 

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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