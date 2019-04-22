Клімкін обіцяє записати відео про свої плани



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Призначення голови МЗС належить до ключових повноважень президента

Зроблю все від мене залежне, щоб у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися, - заявив міністр

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента і запевнив, що зробить все від нього залежне в перехідний період для нормального розвитку зовнішньої політики.

«Вітаю українців із демократичним вибором, а Володимира Зеленського - з перемогою. Зроблю все від мене залежне, щоб у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися», - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він також зазначив, що має на майбутнє багато планів - і політичних, і особистих. «Але про це потім. Навіть відеозвернення запишу, щоб бути в тренді», - додав Клімкін.

Як відомо, призначення голови МЗС належить до ключових повноважень президента.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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