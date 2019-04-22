«Народний фронт» подякував Порошенку за п’ять років спільної роботи



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Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак

За словами керівник фракції «Народний фронт», українська нація не раз демонструвала, що боротиметься за свої ідеали до перемоги, про це має пам'ятати наступний президент

«Народний фронт» подякував президенту Петру Порошенку за 5 років спільної роботи. Про це сьогодні на Погоджувальній раді сказав керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак, йдеться на сайті «Народного фронту».

«Окремо хочу звернути увагу на те, як президент Порошенко гідно прийняв результат вчорашнього голосування. Також хочу наголосити на персональному внеску Петра Порошенка у ті позитивні і небувалі перетворення, які пройшла Україна у попередні п’ять років. Від себе особисто, від фракції «Народний фронт» і від лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка хочу подякувати Петру Порошенку за 5 років спільної праці», - підкреслив керівник фракції.

Він також наголосив, що значна частина досягнень України з 2014 року була ініційована і реалізована урядами Арсенія Яценюка і продовжена прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Маю наголосити на тому, що значна частина наших досягнень була ініційована і реалізована коаліцією та завдяки активній роботі фракції «Народного фронту» у Верховній Раді. Безвіз, енергетична незалежність, захист української мови, протидія російській пропаганді, санкції проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська, реформа освіти і МВС. Це ті результати, якими завжди буде пишатися «Народний фронт», - підкреслив Максим Бурбак.

Він також наголосив, що вибори президента відбулись демократично.

«Ми маємо повне право стверджувати, що Україна йде сталим курсом демократичної держави. Висока громадянська активність на виборах є підтвердженням віри людей в майбутнє нашої країни. Наша нація не раз демонструвала, що боротиметься за свої ідеали до перемоги. Це має усвідомлювати кожен з нас. Про це має пам'ятати наступний президент», - наголосив Бурбак.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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