Гройсман у Брюсселі підпише «космічну» угоду та кілька фінансових документів

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Архівне фото Володимир Гройсман та Жан-Клод Юнкер в Брюсселі

Сьогодні прем’єр-міністр України проведе зустрічі з Дональдом Туском і Жаном-Клодом Юнкером

За результатами робочих зустрічей прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками інституцій Євросоюзу сторони планують підписати ряд документів.

Про це повідомили у Представництві України при ЄС.

Серед документів, які планується підписати, – Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством фінансів України та Європейським інвестиційним банком, а також Угода між Державним комічним агентством України (ДКАУ) та Єврокомісією про співробітництво в галузі доступу до даних і використання даних супутників Sentinel для програми ЄС Copernicus.

Крім того, планується підписати гарантійну угоду між Україною та ЄІБ (проект «Програма підвищення надійності підстанцій») та фінансову угоду між ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» та ЄІБ.

Під час робочого візиту до Брюсселя 24-25 травня прем’єр-міністр України Гройсман зустрінеться з керівництвом ЄС та візьме участь у міжнародній конференції високого рівня про значення української ГТС для енергетичної безпеки Європи.

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