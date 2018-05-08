Гройсман заперечив зв'язок між отруєннями школярів у Черкасах та Новомосковську

«Там зовсім інша історія», - сказав глава уряду про ситуацію на Дніпропетровщині

Наразі немає причин говорити про зв'язок між отруєнням школярів у Черкасах та подібним випадком у місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час брифінгу у вівторок, 8 травня. «Ми так само досліджуємо ситуацію на Дніпропетровщині. Ми не пов'язуємо це наразі - там зовсім інша



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Фото: Facebook Володимира Гройсмана

«Там зовсім інша історія», - сказав глава уряду про ситуацію на Дніпропетровщині

Наразі немає причин говорити про зв'язок між отруєнням школярів у Черкасах та подібним випадком у місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час брифінгу у вівторок, 8 травня.

«Ми так само досліджуємо ситуацію на Дніпропетровщині. Ми не пов'язуємо це наразі - там зовсім інша історія», - сказав глава уряду.

При цьому, як зауважив Гройсман, будуть однаково розслідуватися обидва випадки у школах.

«І всі заходи будемо на 100% проводити за цими двома випадками», - підкреслив прем’єр.

Він додав, що у разі виявлення зв'язку між двома випадками інцидентів у школах Новомосковська та Черкас про це буде повідомлено.

Нагадаємо, у ДСНС України повідомили, що станом на 14:30 вівторка, 8 травня, до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та два вчителя, які під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.

Також 8 травня на шкільній лінійці у Новомосковську на Дніпропетровщині у 16 дітей різного віку погіршилося самопочуття. У МОЗ повідомили, що школярів оглянули лікарі, їм рекомендовано амбулаторне спостереження.

За фактом масового погіршення самопочуття школярів на лінійці у школі Новомосковська розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Джерело: 112 Україна