Гройсман заявив, що після відставки уряд працюватиме в «антикризовому режимі»



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман Фото: Главком

Гройсман продовжить працювати прем’єр-міністром до створення нового уряду

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який написав заяву про відставку, заявляє, що після того, як її задовольнить Верховна Рада, уряд працюватиме в «антикризовому режимі».

Про це Гройсман заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV ввечері 26 травня.

«Парламент має розглянути мою заяву про відставку, і я буду просити український парламент задовольнити мою заяву про відставку. Після того, як парламент прийме мою відставку і проголосує, Конституція і закони передбачають, що я продовжую працювати прем’єр-міністром до створення нового уряду, так само продовжують працювати всі міністри», – сказав прем’єр-міністр.

На уточнювальне питання про те, чи будуть він і міністри перебувати в статусі «в.о.» до цього часу, Гройсман сказав: «Навіть статусу в.о. немає. Після відставки ми продовжуємо працювати на своїх посадах. Але якщо до цього ми працювали у плановому режимі, то зараз переходимо в такий, я б сказав, антикризовий режим».

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», –зазначила вона.