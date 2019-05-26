  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гройсман заявив, що після відставки уряд працюватиме в «антикризовому режимі»

    • Розсилка
    <span>Прем'єр-міністр Володимир Гройсман</span> - Гройсман заявив, що після відставки уряд працюватиме в «антикризовому режимі»
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
    Фото: Главком

    Гройсман продовжить працювати прем’єр-міністром до створення нового уряду

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який написав заяву про відставку, заявляє, що після того, як її задовольнить Верховна Рада, уряд працюватиме в «антикризовому режимі».

    Про це Гройсман заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV ввечері 26 травня.

    «Парламент має розглянути мою заяву про відставку, і я буду просити український парламент задовольнити мою заяву про відставку. Після того, як парламент прийме мою відставку і проголосує, Конституція і закони передбачають, що я продовжую працювати прем’єр-міністром до створення нового уряду, так само продовжують працювати всі міністри», – сказав прем’єр-міністр.

    Читайте також

    На уточнювальне питання про те, чи будуть він і міністри перебувати в статусі «в.о.» до цього часу, Гройсман сказав: «Навіть статусу в.о. немає. Після відставки ми продовжуємо працювати на своїх посадах. Але якщо до цього ми працювали у плановому режимі, то зараз переходимо в такий, я б сказав, антикризовий режим».

    Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

    Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

    Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

    Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції.  Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», –зазначила вона.

     Читайте також: 
    Читайте також
    Володимир Гройсман Верховна Рада Конституція політика Володимир Зеленський уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ