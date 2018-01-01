Грузія і ЄС провели засідання Ради асоціації в Брюсселі

Експорт із Грузії до ЄС в рамках угоди про ЗВТ виріс на 37% за перші дев’ять місяців 2017 року

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні провели в Брюсселі 5 лютого 2018 року засідання Ради асоціації. Дане засідання стало вже четвертим подібного року, під час якого сторони оцінюють прогрес щодо імплементації Угоди про Асоціацію і ЗВТ, яка була підписана в 2014 році. По



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні

Експорт із Грузії до ЄС в рамках угоди про ЗВТ виріс на 37% за перші дев’ять місяців 2017 року

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі і очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні провели в Брюсселі 5 лютого 2018 року засідання Ради асоціації. Дане засідання стало вже четвертим подібного року, під час якого сторони оцінюють прогрес щодо імплементації Угоди про Асоціацію і ЗВТ, яка була підписана в 2014 році.

По результатам переговорів сторони відзначили прогрес у виконанні взятих на себе Тбілісі зобов’язань, і своє задоволення цим фактом. Федеріка Могеріні у підсумку названа Грузію цінним партнером ЄС, як наслідок сторонам вигідно інвестувати в розвиток відносин один із одним. Зі свого боку Георгій Квірікашвілі заявив про те, що із боку ЄС вони очікують подальшої допомоги по імплементації європейських норм в національне законодавство. Про це повідомляє Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода.

В тому числі сторони обговорили конституційну реформу в Грузії і результати місцевих виборів, які ЄС визнали як такі, що відповідають міжнародним нормам. При цьому Федеріка Могеріні заявила, що сторони підтвердили важливість гарантування інклюзивної політичної системи, незалежність ЗМІ і судової системи, а також поваги до верховенства права. Окрім того під час засідання в Брюсселі було відзначило позитивну роль угоди про ЗВТ. Так за перші дев’ять місяців 2017 року експорт із Грузії до ЄС виріс на 37%, при цьому що ЄС продовжує залишатися головним торгівельним партнером Грузії.