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    Грузія обирає новий парламент

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    До парламенту Грузії оберуть 150 депутатів - Грузія обирає новий парламент
    До парламенту Грузії оберуть 150 депутатів

    Населення Грузії обере парламент 10 скликання

    Громадянам Грузії належить зробити вибір між 50 виборчими суб'єктами - 48 партіями і 2 блоками. Також повинен бути зроблений вибір між мажоритарними кандидатами, висунутими цими суб'єктами та ініціативними групами. Про це повідомляє «Грузія Online».

    За інформацією Центральної виборчої комісії, для проведення виборів в Грузії в повній готовності 3657 виборчих дільниць, 11 виборчих дільниць, створених у виняткових випадках, і 127 спеціальних виборчих дільниць, створених для забезпечення участі виборців, які перебувають в стаціонарних лікувальних установах та ізоляції (карантин, самоізоляція), а також 52 виборчі дільниці за кордоном (38 країн), в тому числі 2 в Афганістані.

    В єдиному списку виборців 3,526 млн осіб, в тому числі 14,17 тис. зареєстровані за кордоном.

    Населення Грузії обере парламент 10 скликання. У парламент, що складається з 150 місць, 120 депутатів будуть обрані за пропорційною системою і 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.

    Раніше глава постійної делегації України в ПАРЄ, депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що влада Грузії скасувала дозвіл на прийом літака з України з делегацією Верховної Ради.

    В Агентстві цивільної авіації Грузії заперечують повідомлення про те, що грузинська сторона блокувала приліт в Тбілісі українських депутатів і журналістів.

    вибори Грузія парламент
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