Грузія обирає новий парламент

Населення Грузії обере парламент 10 скликання

Громадянам Грузії належить зробити вибір між 50 виборчими суб'єктами - 48 партіями і 2 блоками. Також повинен бути зроблений вибір між мажоритарними кандидатами, висунутими цими суб'єктами та ініціативними групами. Про це повідомляє «Грузія Online».

За інформацією Центральної виборчої комісії, для проведення виборів в Грузії в повній готовності 3657 виборчих дільниць, 11 виборчих дільниць, створених у виняткових випадках, і 127 спеціальних виборчих дільниць, створених для забезпечення участі виборців, які перебувають в стаціонарних лікувальних установах та ізоляції (карантин, самоізоляція), а також 52 виборчі дільниці за кордоном (38 країн), в тому числі 2 в Афганістані.

В єдиному списку виборців 3,526 млн осіб, в тому числі 14,17 тис. зареєстровані за кордоном.

Населення Грузії обере парламент 10 скликання. У парламент, що складається з 150 місць, 120 депутатів будуть обрані за пропорційною системою і 30 - на основі мажоритарної виборчої системи.

Раніше глава постійної делегації України в ПАРЄ, депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що влада Грузії скасувала дозвіл на прийом літака з України з делегацією Верховної Ради.

В Агентстві цивільної авіації Грузії заперечують повідомлення про те, що грузинська сторона блокувала приліт в Тбілісі українських депутатів і журналістів.