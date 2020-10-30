Грузія скасувала візит української делегації для спостереження за виборами

30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит в країну, щоб бути спостерігачами під час голосування

Парламентські вибори у Грузії відбудуться завтра, 31 жовтня

Грузія в останній день скасувала візит української делегації для спостереження за парламентськими виборами в країні. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга народу», глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Зазначається, що парламентські вибори у Грузії відбудуться завтра, 31 жовтня.

«Приблизно 30 народних депутатів України з трьох фракцій запланували візит в країну, щоб бути спостерігачами під час голосування. Однак сьогодні (30 жовтня — ред.) вночі грузинська влада скасувала дозвіл на прийом літака з України», — пояснила вона.

За її словами, спостерігачами на вибори парламентарі мали летіти на запрошення «Єдиного національного руху» — провідної опозиційної партії. Всі депутати реєструвалися як спостерігачі на сайті грузинської Центральної виборчої комісії.

«Здавалося б, приліт спостерігачів з дружньої країни-партнера мав би бути ще одним проявом співпраці держав, що на додачу до історично теплих взаємин поділяють ще й спільні безпекові виклики у вигляді окупації частин територій Росією», — зазначила Єлизавета Ясько.

Вона додала, що у майбутньому Україна готова працювати з демократично обраним майбутнім парламентом Грузії, незалежно від конфігурації більшості та прізвища прем'єр-міністра.

Водночас Ясько назвала «прикрим інцидентом» блокуванням участі українських парламентарів у моніторингу виборчого процесу і додала, що це «дає приводи для занепокоєння». Депутатка закликала чинну грузинську владу «дотримуватися європейських виборчих стандартів, законів та конституції».