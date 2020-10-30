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    Політика

    У Грузії стверджують, що Україна сама скасувала приліт спостерігачів за виборами

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    <span>Парламентські вибори у Грузії відбудуться 31 жовтня</span> - У Грузії стверджують, що Україна сама скасувала приліт спостерігачів за виборами
    Парламентські вибори у Грузії відбудуться 31 жовтня

    У Грузії заперечують слова глави делегації України в ПАРЄ Ясько про те, що українську делегацію не пустили в країну

    В Агентстві цивільної авіації Грузії заперечують повідомлення про те, що грузинська сторона блокувала приліт в Тбілісі українських депутатів і журналістів, які повинні були бути спостерігачами на парламентських виборах в країні.

    Про це повідомляє видання «Грузія Online».

    «Повідомляємо, що в Агентство цивільної авіації надійшла заявка від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який повинен був доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами в якості спостерігачів. Проте 30 жовтня в 2:09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу», – повідомляє в п'ятницю відомство.

    Раніше глава постійної делегації України в ПАРЄ, депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що влада Грузії скасувала дозвіл на прийом літака з України з делегацією Верховної Ради.

    Парламентські вибори у Грузії відбудуться завтра, 31 жовтня.

    вибори політ ПАРЄ політика Грузія Україна Єлизавета Ясько
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