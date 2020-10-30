У Грузії стверджують, що Україна сама скасувала приліт спостерігачів за виборами

У Грузії заперечують слова глави делегації України в ПАРЄ Ясько про те, що українську делегацію не пустили в країну

В Агентстві цивільної авіації Грузії заперечують повідомлення про те, що грузинська сторона блокувала приліт в Тбілісі українських депутатів і журналістів, які повинні були бути спостерігачами на парламентських виборах в країні.

Про це повідомляє видання «Грузія Online».

«Повідомляємо, що в Агентство цивільної авіації надійшла заявка від SkyUp Airlines на приватний чартерний рейс за маршрутом Київ-Тбілісі-Київ 30 жовтня, який повинен був доставити делегацію Ради України для спостереження за виборами в якості спостерігачів. Проте 30 жовтня в 2:09 SkyUp Airlines знову звернулася в агентство з проханням скасувати запит на дозвіл на політ, пославшись на замовника рейсу», – повідомляє в п'ятницю відомство.

Раніше глава постійної делегації України в ПАРЄ, депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що влада Грузії скасувала дозвіл на прийом літака з України з делегацією Верховної Ради.

Парламентські вибори у Грузії відбудуться завтра, 31 жовтня.