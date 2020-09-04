Американські інфекціоністи оцінили зараження коронавірусом у літаку



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У салонах всіх сучасних лайнерів встановлені високоефективні системи вентиляції

Експерти вважають, що подорож літаком є відносно безпечною

Авіаперельоти під час пандемії коронавірусу не такі небезпечні для здоров'я, як думає більшість мандрівників. Про це пише Daily Express.

За словами представника Американського товариства інфекціоністів (IDSA) Амеша Адалі, як правило, найбільший ризик зараження на борту літака схильні ті пасажири, які знаходяться в безпосередній близькості від носіїв Covid-19.

До того ж в салонах всіх сучасних лайнерів встановлені високоефективні системи вентиляції, що також знижують можливість інфікування та поширення захворювання. «Фільтри НЕРА (High Efficiency Particulate Air) здатні виявляти і затримувати більше 99,9% мікробів, що містяться у повітрі», - зазначено в тексті.

Саме завдяки цьому, вважає спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро (David Nabarro), подорож на літаку є відносно безпечною. Крім того, більшість авіакомпаній впровадили більш суворі стандарти очищення і дезінфекції, а також контроль за дотриманням масочного режиму і обмежувальних заходів серед пасажирів.

Зазначимо, що нові правила авіаперельотів в умовах пандемії було введено ще навесні.

Лоуковстер Ryanair скасував рейси з України до жовтня.

Як відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів.

Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

Разом з тим головна санітарна лікарка Канади Тереза Там заявила, що для зменшення ризику зараження Covid-19 під час пандемії варто відмовитися від поцілунків із новими людьми та почати займатися сексом у масці, яка б закривала ніс та рот.



