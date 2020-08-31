Wizz Air скасовує всі рейси до Будапешта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угорщина закриває кордони для іноземців з 1 вересня

Авіарейси до угорської столиці скасовано до 3 жовтня

Лоукостер Wizz Air скасовує всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

Про це повідомляє lowcost.ua.

Так, авіакомпанія скасовує такі рейси з України в Угорщину:

Київ - Будапешт до 30 вересня;

Львів - Будапешт до 1 жовтня;

Запоріжжя - Будапешт до 2 жовтня;

Одеса - Будапешт до 2 жовтня;

Харків - Будапешт до 3 жовтня.

Нагадаємо, Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

Згодом з'явилась інформація, що Угорщина з 1 вересня дозволить транзит для українців, але діятиме низка вимог. На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску «Тиса» та «Лужанка».

Загальна заборона на в’їзд іноземців з 1 вересня не пошириться на українців, які є членами родин громадян Угорщини, мають дозвіл на постійне проживання в Угорщині / є членами родини таких осіб, або мають дозвіл на тимчасове проживання, з правом перебування більш ніж 90 днів.

Також заборона не поширюється на дипломатів та офіційних осіб, які прибувають з візитом; спортсменів, які працюють в Угорщині, та люди, які вже перехворіли на коронавірус протягом останніх 6 місяців і можуть це документально підтвердити.

За наявності поважних причин (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо), в’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції. Для в’їзду до країни потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного пристрою).

Усі громадяни України, які прибувають в Угорщину, зобов’язані самоізолюватися на 14 днів за місцем проживання або у лікарні. Звільнитися від карантину можливо на підставі результатів двох негативних тестів, зроблених вже в Угорщині з інтрвалом щонайменше у 48 годин. Результати іноземних тестів не розглядаються.