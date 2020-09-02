Ryanair скасував рейси з України: повний список



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Лоукостер скасував майже 90% рейсів у період з 7-12 вересня до початку жовтня 2020 року

Авіакомпанія пішла на такий крок через закриття кордонів для іноземних громадян до 28 вересня

Лоукостер Ryanair скасував майже всі свої рейси з України в другій половині вересня. Про це писав «Главком», адже про це свідчить інформація з системи бронювання авіакомпанії.

Авіакомпанія пішла на такий крок через закриття кордонів для іноземних громадян до 28 вересня. Лоукостер скасував майже 90% рейсів у період з 7-12 вересня до початку жовтня 2020 року.

Отже, тепер детальніше. Авіакомпанія виконуватиме тільки рейси по семи напрямкам із Києва в другій половині вересня – це Барселона, Мадрид, Лондон, Берлін, Валенсія, Пафос та Манчестер. Решта рейсів скасовано до кінця вересня-початку жовтня.

Також авіакомпанія планує з 25 жовтня відновити рейси в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Кельн, Карлсруе, Берлін-Бранденбург, Варшаву, Софію, Вроцлав.

Київ – Берлін-Шенефельд – без змін

Київ – Лондон-Станстед – без змін

Київ – Манчестер – без змін

Київ – Барселона – без змін

Київ – Пафос – без змін

Київ – Мадрид – без змін

Київ – Валенсія – без змін

Київ – Відень скасовано з 14 по 30 вересня

Київ – Бидгощ скасовано з 25 жовтня

Київ – Болонья скасовано з 10 по 29 вересня

Київ – Братислава скасовано з 25 жовтня

Київ – Вільнюс скасовано з 12 по 29 вересня

Київ – Гданськ скасовано з 14 вересня по 2 жовтня

Київ – Катанія скасовано з 12 по 29 вересня

Київ – Катовіце скасовано з 13 по 30 вересня

Київ – Краків скасовано з 13 вересня по 1 жовтня

Київ – Мілан скасовано з 13 по 30 вересня

Київ – Познань скасовано з 25 жовтня

Київ – Рим скасовано з 14 по 29 вересня

Київ – Афіни скасовано з 12 по 29 вересня

Київ – Дублін скасовано з 13 вересня по 1 жовтня

Київ – Дюссельдорф планують відновити з 25 жовтня

Київ – Франкфурт-Хан планують відновити з 25 жовтня

Київ – Кельн планують відновити з 26 жовтня

Київ – Карлсруе планують відновити з 26 жовтня

Київ – Берлін-Бранденбург планують відновити з 25 жовтня

Київ – Варшава планують відновити з 25 жовтня

Київ – Софія планують відновити з 25 жовтня

Київ – Братислава планують відновити з 25 жовтня

Київ – Вроцлав планують відновити з 25 жовтня

Київ – Бидгощ планують відновити з 25 жовтня

Київ – Познань планують відновити з 25 жовтня

В другій половині вересня авіакомпанія літатиме зі Львова тільки в Лондон. Рейси в Мілан, Рим, Болонью будуть призупинені до кінця місяця.

З 25 жовтня планують відновити рейси в Познань, Будапешт, Варшаву, Дюссельдорф, Меммінген, Краків, а з березня 2021 року стартують рейси у Венецію, Палермо, Пізу, Турин та Неаполь.

Львів – Лондон-Станстед – без змін

Львів – Мілан скасовано з 12 по 29 вересня

Львів – Болонья скасовано з 7 вересня по 2 жовтня

Львів – Рим скасовано з 13 по 30 вересня

Львів – Познань планують відновити з 26 жовтня

Львів – Будапешт планують відновити з 25 жовтня

Львів – Варшава планують відновити з 25 жовтня

Львів – Дюссельдорф планують відновити з 27 жовтня

Львів – Меммінген планують відновити з 25 жовтня

Львів – Краків планують відновити з 27 жовтня

Львів – Барі стартують з 28 березня 2021

Львів – Венеція стартують з 30 березня 2021

Львів – Палермо стартують з 30 березня 2021

Львів – Піза стартують з 30 березня 2021

Львів – Турин стартують з 28 березня 2021

Львів – Неаполь стартують з 29 березня 2021

В другій половині вересня скасовано усі рейси з Одеси, решту буде відновлено після 25 жовтня.

Одеса – Берлін (Шенефельд) скасовано з 15 вересня по 2 жовтня

Одеса – Болонья скасовано з 7 вересня по 2 жовтня

Одеса – Катовіце скасовано з 12 по 29 вересня

Одеса – Рим скасовано з 12 по 30 вересня

Одеса – Гданськ скасовано з 12 по 29 вересня

Одеса – Мілан скасовано з 14 вересня по 2 жовтня

Одеса – Будапешт скасовано з 12 по 29 вересня

Одеса – Познань планують відновити з 28 жовтня

Одеса – Афіни планують відновити з 27 жовтня

Одеса – Берлін (Бранденбург) планують відновити з 26 жовтня

Одеса – Вроцлав планують відновити з 26 жовтня

Одеса – Краків планують відновити з 25 жовтня

Одеса – Дюссельдорф планують відновити з 6 листопада

Одеса – Барселона планують відновити з 27 жовтня

Так само, як і у випадку з Одесою, Ryanair не літатиме з Харкова у другій половині вересня:

Харків – Мілан скасовано з 14 вересня по 1 жовтня

Харків – Будапешт скасовано з 14 вересня по 2 жовтня

Харків – Варшава планують відновити з 25 жовтня

Харків – Познань планують відновити з 25 жовтня

Харків – Вільнюс планують відновити з 25 жовтня

Харків – Краків планують відновити з 26 жовтня

У Херсон – жодних рейсів до 27 жовтня:

Херсон – Краків планують відновити з 27 жовтня

Херсон – Катовіце планують відновити з 28 березня 2021 року

Херсон – Відень – напрямок зник з системи бронювання

Напередодні стало відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів. Отже, компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Раніше також повідомлялося, що МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи.

Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.