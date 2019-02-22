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    Гуайдо опублікував свій перший указ

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    <span>Голову Національної Асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо все більше країн визнають тимчасовим президентом Венесуели</span> - Гуайдо опублікував свій перший указ
    Голову Національної Асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо все більше країн визнають тимчасовим президентом Венесуели

    Лідер венесуельської опозиції дозволив в'їзд гуманітарної допомоги до Венесуели

    Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, який проголосив себе тимчасовим президентом країни опублікував указ про дозвіл в'їзду гуманітарної допомоги до Венесуели.

    Текст документа за номером 001 Гуайдо опублікував у Twitter.

    «Як головнокомандувач Боліваріанськими збройними силами, я знову підтверджую дозвіл на в'їзд гуманітарної допомоги до Венесуели і наказую окремим підрозділам ЗС діяти відповідно до цього дозволу», - йдеться в указі.

    Цим же указом Гуайдо скасував наказ Ніколаса Мадуро про закриття сухопутного кордону з Бразилією і залишив чинним і без змін відносини з Арубою, Бонайром і Кюрасао, які Мадуро має намір переглянути.

    Також лідер опозиції підтвердив гарантії для тих військовослужбовців, які перейдуть на бік його уряду.

    Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну. Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає гуманітарну допомогу США та інших країн, які його не визнають, подачками, в яких Венесуела не потребує.

    Напередодні дипломатів Європарламенту вигнали з Венесуели.

    Нагадаємо, на початку лютого Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС. При цьому Італія заблокувала спільну позицію Європейського союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом. Також до Італії приєдналася Словаччина.

    Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

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